Ep. 374 – Scrittori che litigano

I libri e i loro autori/autrici assomigliano molto alla vita comune: sono pieni di intelligenza e buoni sentimenti ma anche ostilità, rancori e odi. E le liti tra alcuni dei massimi scrittori sono rivelatrici delle emozioni spesso banali che li muovono fino ai duelli, le scazzottate o almeno le recensioni insultanti. Ma sono anche storie divertenti, almeno finché non ci scappa il morto.

