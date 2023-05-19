Ep. 374 – Scrittori che litigano
Inimicizie letterarie di Giulio Passerini, Italo Svevo edizioni
I libri e i loro autori/autrici assomigliano molto alla vita comune: sono pieni di intelligenza e buoni sentimenti ma anche ostilità, rancori e odi. E le liti tra alcuni dei massimi scrittori sono rivelatrici delle emozioni spesso banali che li muovono fino ai duelli, le scazzottate o almeno le recensioni insultanti. Ma sono anche storie divertenti, almeno finché non ci scappa il morto.
