Ep. 373 – L’esplosione del mondo contadino

Dietro certe drammatiche notizie di cronaca si intravede qualcosa che sembra scomparso per condizioni di vita e forme mentali. Conoscerle aiuta a evitare le futili nostalgie ma anche, in qualche caso, a riconoscere il coraggio e l’energia che per secoli hanno sostenuto e conservato l’umanità in condizioni difficili, in cui ognuno si sente piccolo davanti al mondo.

Appunti contadini di Marco Bonfanti, Edizioni Clichy