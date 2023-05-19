Ep. 373 – L’esplosione del mondo contadino
Appunti contadini di Marco Bonfanti, Edizioni Clichy
Dietro certe drammatiche notizie di cronaca si intravede qualcosa che sembra scomparso per condizioni di vita e forme mentali. Conoscerle aiuta a evitare le futili nostalgie ma anche, in qualche caso, a riconoscere il coraggio e l’energia che per secoli hanno sostenuto e conservato l’umanità in condizioni difficili, in cui ognuno si sente piccolo davanti al mondo.
