Ep. 372 – Portate un po’ di anarchia ai vostri bambini

L’anarchia spiegata ai bambini di José Antonio Emmanuel, Occam editore

di Marino Sinibaldi
La riedizione di un vecchio opuscolo apparso durante la guerra civile spagnola propone di far crescere bambini consapevoli, capaci di amare, aiutare, studiare, coltivare, proteggere, “copiare le cose belle”. Per “non avere schiavi, non diventare schiavo”. E sembra riecheggiare l’invito di Natalia Ginzburg: provare a insegnare “non le piccole virtù, ma le grandi”.

