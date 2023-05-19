Ep. 372 – Portate un po’ di anarchia ai vostri bambini
L’anarchia spiegata ai bambini di José Antonio Emmanuel, Occam editore
00:00:00
00:00:00
00:00:00
La riedizione di un vecchio opuscolo apparso durante la guerra civile spagnola propone di far crescere bambini consapevoli, capaci di amare, aiutare, studiare, coltivare, proteggere, “copiare le cose belle”. Per “non avere schiavi, non diventare schiavo”. E sembra riecheggiare l’invito di Natalia Ginzburg: provare a insegnare “non le piccole virtù, ma le grandi”.
L’anarchia spiegata ai bambini di José Antonio Emmanuel, Occam editore
Altri episodi
Ep. 371 – Palestinesi, al plurale
Entra il fantasma di Isabella Hammad, Marsilio
13 ott 2025 - 12 min
Ep. 370 – Il giovane calciatore scambiato per scafista (seconda parte). Con Alessandra Sciurba
Perché ero ragazzo di Alaa Faraj, Sellerio
10 ott 2025 - 12 min
Ep. 369 – Il giovane calciatore scambiato per scafista. In carcere da dieci anni (prima parte)
Perché ero ragazzo di Alaa Faraj, Sellerio
8 ott 2025 - 15 min
Ep. 368 – Cambiare la storia (o almeno il nome)
L’ultima domenica del Pci di Walter Dondi, Bibliotheka Edizioni
6 ott 2025 - 12 min