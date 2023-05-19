Ep. 371 – Palestinesi, al plurale
Entra il fantasma di Isabella Hammad, Marsilio
Un popolo intero è oggi al centro dell’attenzione e della solidarietà globale. Ma il rischio è annullare le differenze sotto la comune condizione di vittime. Il romanzo di un’attrice londinese che torna alla casa paterna e con fatica riconosce la Palestina lascia emergere invece tutta la vitalità, le sofferenze, le diversità animate dal conflitto.
