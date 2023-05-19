NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 371 – Palestinesi, al plurale

Entra il fantasma di Isabella Hammad, Marsilio

di Marino Sinibaldi
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Un popolo intero è oggi al centro dell’attenzione e della solidarietà globale. Ma il rischio è annullare le differenze sotto la comune condizione di vittime. Il romanzo di un’attrice londinese che torna alla casa paterna e con fatica riconosce la Palestina lascia emergere invece tutta la vitalità, le sofferenze, le diversità animate dal conflitto.

Entra il fantasma di Isabella Hammad, Marsilio

Altri episodi

Ep. 370 – Il giovane calciatore scambiato per scafista (seconda parte). Con Alessandra Sciurba

Ep. 370 – Il giovane calciatore scambiato per scafista (seconda parte). Con Alessandra Sciurba

Perché ero ragazzo di Alaa Faraj, Sellerio

10 ott 2025 - 12 min
Ep. 369 &#8211; Il giovane calciatore scambiato per scafista. In carcere da dieci anni (prima parte)

Ep. 369 – Il giovane calciatore scambiato per scafista. In carcere da dieci anni (prima parte)

Perché ero ragazzo di Alaa Faraj, Sellerio

8 ott 2025 - 15 min
Ep. 368 &#8211; Cambiare la storia (o almeno il nome)

Ep. 368 – Cambiare la storia (o almeno il nome)

L’ultima domenica del Pci di Walter Dondi, Bibliotheka Edizioni

6 ott 2025 - 12 min
Ep. 367 &#8211; Parlare di corpi e sentimenti, ieri, oggi e domani (con Elena Stancanelli)

Ep. 367 – Parlare di corpi e sentimenti, ieri, oggi e domani (con Elena Stancanelli)

La gioia di ieri di Elena Stancanelli, Einaudi

3 ott 2025 - 11 min
Ep. 366 &#8211; Lo sfruttamento dei sikh nelle campagne

Ep. 366 – Lo sfruttamento dei sikh nelle campagne

Agro Punjab di Francesca Cicculli e Stefania Prandi, nottetempo

1 ott 2025 - 14 min