Ep. 370 – Il giovane calciatore scambiato per scafista (seconda parte). Con Alessandra Sciurba
Perché ero ragazzo di Alaa Faraj, Sellerio
00:00:00
00:00:00
00:00:00
La storia di Alaa Faraj non racconta solo da vicino e dall’interno cosa spinge un giovane libico a partire. L’esito drammatico con la condanna a 30 anni di carcere non spegne la spinta a crescere. E dunque a raccontare il carcere, gli studi, l’insopprimibile fiducia nella giustizia, la voglia di futuro anche dopo dieci anni di carcere.
Altri episodi
Ep. 369 – Il giovane calciatore scambiato per scafista. In carcere da dieci anni (prima parte)
Perché ero ragazzo di Alaa Faraj, Sellerio
8 ott 2025 - 15 min
Ep. 368 – Cambiare la storia (o almeno il nome)
L’ultima domenica del Pci di Walter Dondi, Bibliotheka Edizioni
6 ott 2025 - 12 min
Ep. 367 – Parlare di corpi e sentimenti, ieri, oggi e domani (con Elena Stancanelli)
La gioia di ieri di Elena Stancanelli, Einaudi
3 ott 2025 - 11 min
Ep. 366 – Lo sfruttamento dei sikh nelle campagne
Agro Punjab di Francesca Cicculli e Stefania Prandi, nottetempo
1 ott 2025 - 14 min