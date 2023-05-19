Ep. 369 – Il giovane calciatore scambiato per scafista. In carcere da dieci anni (prima parte)
Perché ero ragazzo di Alaa Faraj, Sellerio
Alaa Faraj ha vent’anni e due progetti: diventare un giocatore di calcio e studiare da ingegnere. Ma per lasciare la Libia dove tutto è impossibile ha solo una possibilità: pagare e salire su un barcone. Arriva in Italia ma 49 dei migranti che viaggiavano con lui muoiono. E Alaa è accusato di essere il trafficante responsabile della strage. È condannato a 30 anni ma non si arrende. E scrive la sua incredibile storia.
