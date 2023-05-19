Ep. 367 – Parlare di corpi e sentimenti, ieri, oggi e domani (con Elena Stancanelli)

Anna ha vissuto molti amori e conosciuto molti corpi. Ma ora si sente chiusa, rattrappita. Sono solo il tempo e l’età? Intorno a lei uomini, donne (e perfino animali) si agitano generosi e confusi, in una ricerca infinita, per non perdere la felicità e considerarla una cosa passata. Come molti e molte (forse tutte e tutti) in questo tempo.

La gioia di ieri di Elena Stancanelli, Einaudi