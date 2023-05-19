NewsletterPodcast
Ep. 366 – Lo sfruttamento dei sikh nelle campagne

Agro Punjab di Francesca Cicculli e Stefania Prandi, nottetempo

di Marino Sinibaldi
Nei campi dove un anno fa un lavoratore straniero fu abbandonato agonizzante con il corpo dilaniato vive da anni una grande comunità di migranti. Vengono tutti dallo stesso stato dell’India, lavorano spesso in condizioni fuori da ogni legalità (che non cambiano nonostante l’emozione suscitata dalle tragedie di cui sono protagonisti), ne sappiamo pochissimo.

Agro Punjab di Francesca Cicculli e Stefania Prandi, nottetempo

