Ep. 366 – Lo sfruttamento dei sikh nelle campagne
Agro Punjab di Francesca Cicculli e Stefania Prandi, nottetempo
Nei campi dove un anno fa un lavoratore straniero fu abbandonato agonizzante con il corpo dilaniato vive da anni una grande comunità di migranti. Vengono tutti dallo stesso stato dell’India, lavorano spesso in condizioni fuori da ogni legalità (che non cambiano nonostante l’emozione suscitata dalle tragedie di cui sono protagonisti), ne sappiamo pochissimo.
