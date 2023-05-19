Ep. 364 – La Palestina oltre ogni immaginazione

Qualche anno fa a un gruppo di scrittori palestinesi venne chiesto di immaginare la propria terra cento anni dopo la Nakba e la nascita di Israele. Sono racconti di fantascienza, scritti prima del 7 ottobre 2023 e dunque con una libertà di invenzione del futuro oggi forse impossibile. Ma contengono qualche tragica, sorprendente predizione di quello che invece sta accadendo ora che una distopia si è impadronita della realtà.

Palestina 2048. Racconti a un secolo dalla Nakba, a cura di Basma Ghalayini, Lorusso editore