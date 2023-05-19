NewsletterPodcast
Ep. 363 – Relationship, situationship e altri tentativi di amore (con Pietro Del Soldà)

Amore e libertà di Pietro Del Soldà, Feltrinelli

di Marino Sinibaldi
C’è un dilemma antico tra l’aspirazione alla fusione totale con l’altro/a e la rivendicazione della libera leggerezza dei sentimenti. Oggi assume nomi nuovi e si confronta con nuove paure, anzitutto quella di essere delusi, offesi, feriti. Senza rischiare di cadere però non c’è spazio per il desiderio. E non solo i singoli uomini e donne ma l’intera società diventa più povera e solitaria.

