Ep. 362 – Libri senza finzioni

Terza tappa nelle librerie che hanno partecipato alla selezione dei finalisti del Premio Vero. Oggi La Giraffa di Cagliari e Due Punti di Trento raccontano le loro scelte e soprattutto aiutano a capire cosa sono e come vengono letti libri come questi, di “no fiction” secondo una definizione che i librai aiutano a comprendere meglio.