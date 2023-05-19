Ep. 362 – Libri senza finzioni
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Terza tappa nelle librerie che hanno partecipato alla selezione dei finalisti del Premio Vero. Oggi La Giraffa di Cagliari e Due Punti di Trento raccontano le loro scelte e soprattutto aiutano a capire cosa sono e come vengono letti libri come questi, di “no fiction” secondo una definizione che i librai aiutano a comprendere meglio.
