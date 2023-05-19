NewsletterPodcast
Ep. 362 – Libri senza finzioni

di Marino Sinibaldi
Terza tappa nelle librerie che hanno partecipato alla selezione dei finalisti del Premio Vero. Oggi La Giraffa di Cagliari e Due Punti di Trento raccontano le loro scelte e soprattutto aiutano a capire cosa sono e come vengono letti libri come questi, di “no fiction” secondo una definizione che i librai aiutano a comprendere meglio.

Ep. 361: Altri libri che spiegano il mondo

Ep. 361: Altri libri che spiegano il mondo

17 set 2025 - 13 min
Ep. 360 &#8211; I consigli di tre librerie del Premio Vero

Ep. 360 – I consigli di tre librerie del Premio Vero

15 set 2025 - 13 min
Ep. 359 &#8211; La guerra prima che cominci

Ep. 359 – La guerra prima che cominci

La stagione che non c’era di Elvira Mujčić, Guanda

12 set 2025 - 12 min
Ep. 358 &#8211; Stefano Benni, la magnifica compagnia

Ep. 358 – Stefano Benni, la magnifica compagnia

La compagnia dei Celestini di Stefano Benni, Feltrinelli

10 set 2025 - 10 min
Ep. 357 &#8211; L’amore che sconvolge le vite e il mondo

Ep. 357 – L’amore che sconvolge le vite e il mondo

Una questione di famiglia di Claire Lynch, Fazi Editore

8 set 2025 - 10 min