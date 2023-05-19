NewsletterPodcast
Ep. 359 – La guerra prima che cominci

La stagione che non c’era di Elvira Mujčić, Guanda

di Marino Sinibaldi
In Bosnia, nei primi mesi degli anni Novanta, mentre la ex Jugoslavia improvvisamente crolla, l’idea che la guerra arrivi lì, tra vecchi compagni e vicini di casa, sembra incredibile. Ma qualcosa di profondo comincia a disfarsi, le antiche identità sembrano un rifugio più accogliente del generoso tentativo di tenere uniti i destini. Una parabola che suona come un avvertimento mentre nuovi conflitti minacciano il mondo.

