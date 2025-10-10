Ep. 358 – Stefano Benni, la magnifica compagnia

Lettori e lettrici di diverse generazioni non possono che essere grati allo scrittore che ha inventato decine di personaggi e di storie raccontando a modo suo un tempo e un mondo. Dove la prepotenza dilaga ma può essere combattuta, il privilegio domina ma può essere sbeffeggiato. E i piccoli, i deboli, i poveri, quelli che arrivano da lontano possono liberarsi sorridendo e immaginare un cammino diverso, insieme.

La compagnia dei Celestini di Stefano Benni, Feltrinelli