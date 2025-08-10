Ep. 357 – L’amore che sconvolge le vite e il mondo
Una questione di famiglia di Claire Lynch, Fazi Editore
Nell’Inghilterra dei primi anni Ottanta centinaia di madri furono separate da figli e figlie quando, come la protagonista di questo romanzo, si innamorarono di un’altra donna. I tribunali non avevano dubbi, le madri non avevano mezzi per difendersi. Quaranta anni dopo sarà possibile ritrovarsi, riconoscersi, accettarsi?
