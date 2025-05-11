Ep. 356 – L’America profonda di Stephen King
Never Flinch - La lotteria degli innocenti di Stephen King, Sperling & Kupfer
Un serial killer minaccia di uccidere tredici innocenti per vendicare un innocente ucciso in carcere. Un fanatico cristiano progetta di ammazzare una scrittrice femminista in tour per gli Stati Uniti. Due storie che si intrecciano non solo in una trama potente ma nell’immagine che oggi dà di sé un grande, tormentato paese.
