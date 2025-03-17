NewsletterPodcast
Ep. 355 – La Russia vista da dentro

La Russia contro la modernità di Alexander Etkind, Bollati Boringhieri

di Marino Sinibaldi
Uno storico e psicologo russo racconta come il paese più vasto del mondo, bene armato e ricco di materie prime, ha reso poveri e privi di libertà i suoi cittadini. Fino a una guerra che finirà per provocare proprio quello che Putin voleva evitare.

⁠La Russia contro la modernità di Alexander Etkind, Bollati Boringhieri

