Ep. 355 – La Russia vista da dentro
La Russia contro la modernità di Alexander Etkind, Bollati Boringhieri
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Uno storico e psicologo russo racconta come il paese più vasto del mondo, bene armato e ricco di materie prime, ha reso poveri e privi di libertà i suoi cittadini. Fino a una guerra che finirà per provocare proprio quello che Putin voleva evitare.
La Russia contro la modernità di Alexander Etkind, Bollati Boringhieri
Altri episodi
Ep. 354 – L’estate dell’Artico
Gli eredi dell’Artico di Aslak Nore, Marsilio
1 set 2025 - 12 min
Ep. 352 – E infine, Jeeves
Grazie, Jeeves di P. G. Wodehouse, Sellerio
1 ago 2025 - 12 min
Ep. 351 – Un altro pianeta è possibile
I reietti dell'altro pianeta di Ursula K. Le Guin, Mondadori
30 lug 2025 - 12 min
Ep. 350 – Come arriva Montalbano (con Antonio Manzini)
La forma dell'acqua di Andrea Camilleri, Sellerio
28 lug 2025 - 16 min