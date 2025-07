Ep. 346 – Dietro i ragazzi e le ragazze che rifiutano l’esame di maturità

Una serie minima e anche equivoca di episodi di cronaca scolastica ha attirato l’attenzione sulle contraddizioni di un modello di istruzione, con reazioni anche molto diverse tra gli adulti, dentro e fuori il mondo della scuola. Ma le fragilità che ci sono alle spalle non si possono ignorare e non sono limitate alle giovani generazioni. Sono le grandi vulnerabilità del nostro tempo. Per affrontarle abbiamo bisogno di linguaggi diversi. Compreso quello lontanissimo e preziosissimo della filosofia più antica.

Anime fragili di Matteo Saudino, Einaudi