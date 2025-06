Ep. 331 – C’è un segreto in ogni famiglia

Una ragazzina scopre da una foto seppellita in un cassetto la verità nascosta di suo padre. Nulla di scandaloso, scoprirà una storia di amore. Ma il silenzio dei genitori non la aiuta. E non sarà semplice riconciliarsi con la verità. Come accade, al di là della eccezionalità di questa vicenda, in quasi tutte le relazioni umane.

La verità è un fuoco di Agnese Pini, Garzanti