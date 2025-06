Ep. 328 – Sull’isola con Saramago

Raccontare da vicino un artista non significa sempre mostrarne la grandezza. A volte la prossimità demolisce la fama. Ma nella semplicità della vita di Lanzarote raccontata dalla moglie di un grande scrittore si capisce meglio come nascono libri famosi in tutto il mondo, e controverse prese di posizione politiche. Fino ad arrivare al premio Nobel mentre si elabora un manifesto che, accanto ai diritti, indica i doveri e gli obblighi di ogni essere umano.

L’intuizione dell’isola di Pilar Del Rio, Feltrinelli