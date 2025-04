Ep. 306 – Poesie da Gaza

Scrivere versi è un’attività resistente, possibile anche in una trincea scavata al fronte o al riparo delle macerie di un villaggio distrutto. È accaduto in questi mesi a Gaza, dove sotto le bombe israeliane una decina di poeti di varie generazioni hanno provato a dare una forma al dolore, alla paura, all’indignazione. Non tutti sono sopravvissuti ma la Rete ha diffuso molti di questi versi e ora un volume li raccoglie in italiano.

Il loro grido è la mia voce, Fazi Editore