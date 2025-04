Ep. 304 – Cosa resterà dell’Ucraina (con Paolo Giordano)

Quando la pace o la tregua arriveranno e rimetteremo in fila eventi e pensieri della guerra, il diario di una scrittrice dal fronte ucraino sarà particolarmente prezioso. Investigando sui crimini russi, incontra testimoni e vittime ma finisce per raccontare molto di più, tutta la brutalità e la complessità di un conflitto. Il libro sopravviverà alla guerra ma la sua autrice no, uccisa da un missile a Kramatorsk.

Guardando le donne guardare la guerra di Victoria Amelina, Guanda