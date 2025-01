Ep. 273 – La memoria della Shoa al tempo di Gaza, con Anna Foa

Il Giorno della Memoria giunge quest’anno all’indomani di una guerra in cui, per reagire alla ferocia islamista, Israele ha apertamente compiuto crimini contro i palestinesi. Come misurarsi con questa radicale contraddizione che sembra violare i principi in nome dei quali la celebrazione del 27 gennaio è stata istituita? Come fronteggiare un nuovo antisemitismo favorito dalla natura di questa guerra?

La Shoah e il permanere dell’antisemitismo di Anna Foa, in Calendario civile europeo, Donzelli