Ep. 270 – La razza e altri disastri

Il riconoscimento di identità diverse rischia di frantumare le nostre società, sostengono molti. D’altra parte riconoscere nuovi diritti e libertà è sacrosanto. Come evitare che questo progresso generi paure e rabbia con le conseguenze politico-elettorali che vediamo in giro per il mondo? Come tenere insieme uguaglianza e differenze? C’è qualcosa da imparare dalla lunga storia di chi ha cercato di conciliarle?

