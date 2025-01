Ep. 267 – Gli alberi del Giubileo e quelli di Gaza

Si potrebbero piantare alberi per compensare l’impatto sul pianeta di un evento come l’Anno Santo romano. Ma anche solo conoscendone meglio la storia, si potrebbe capire meglio quanto nelle vicende umane siano significative queste presenze non umane: come gli aranceti di Jaffa o i sicomori di Gaza

Il gelso di Gerusalemme di Paola Caridi, Feltrinelli