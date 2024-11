Ep. 250 – Salvare nel Mediterraneo

La sfida di sottrarre vite alla morte in mare comincia con un sogno, che forse è un incubo, e poi con un puntino al largo, che forse è un gommone. Un gruppo di consumati militanti rimette in piedi la banda per qualcosa che va oltre o viene prima della politica: una nave che accoglie i corpi migranti e i sogni di una vita nuova. In nome dell’umanità, del diritto, di una razionale idea di futuro.

La cospirazione del bene di Luca Casarini con Gianfranco Bettin, Feltrinelli