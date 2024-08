Meglio non lavarsi le mani

Oggi in Tienimi Parigi: martellisti baffuti, saltatrici aiutate dall’alto, l’Escherichia coli e la discutibile strategia per non prenderlo, Gigi Datome ci spiega il basket 3×3 e come battere il dream team, quanto costa vedere le olimpiadi dal vivo, i 100 metri decisi da testa spalla tacco punta, la prima medaglia della squadra olimpica dei rifugiati, medaglie importanti dalla ginnastica e dal tennis.

