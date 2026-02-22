NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Tina ha fatto, adesso tocca a Milo

I pattinatori si lasciano andare al Gala e ci si prepara per la chiusura e per le Paralimpiadi

di Matteo Bordone
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Nell’ultima puntata di TieniMi Cortina: ancora uno spiegato male, l’ombra di Gabry Ponte sul finale ma anche la musica di Vittorio Cosma e i costumi di Stefano Ciammitti nella cerimonia di chiusura, la fama giapponese di Marco Granata e i suoi ermellini e la proclamazione della Medaglia Pini, l’attesa delle Paralimpiadi con Daniele Cassioli, il bilancio finale di Gianluca Cedolin, baci, abbracci e ringraziamenti.

TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.

Altri episodi

Con gli sci, il fucile e i ferri da maglia

Con gli sci, il fucile e i ferri da maglia

Il senso dei biatleti per la lana e il dibattito sul destino degli impianti olimpici invernali

21 feb 2026 - 31 min
Un&#8217;improvvisa voglia di banane e Gipsy Kings

Un’improvvisa voglia di banane e Gipsy Kings

Il ritorno di Hans Zimmer a Milano e consigli su come vestirsi per andare a vedere il curling

20 feb 2026 - 35 min
C’erano Madonna, Snoop Dogg e un fondista libanese

C’erano Madonna, Snoop Dogg e un fondista libanese

Giornalisti seppelliti da una risata in una scorpacciata di Spiegato Male

19 feb 2026 - 30 min
A cuccia, Nazgul!

A cuccia, Nazgul!

Invasioni di pista pelose e genitori plurimedagliati

18 feb 2026 - 34 min
Ma ce lo vogliamo fare un bel piantone?

Ma ce lo vogliamo fare un bel piantone?

Lacrime sulla neve e sul ghiaccio, che poi tanto sistema tutto l'icemaker

17 feb 2026 - 33 min