Tina ha fatto, adesso tocca a Milo
I pattinatori si lasciano andare al Gala e ci si prepara per la chiusura e per le Paralimpiadi
Nell’ultima puntata di TieniMi Cortina: ancora uno spiegato male, l’ombra di Gabry Ponte sul finale ma anche la musica di Vittorio Cosma e i costumi di Stefano Ciammitti nella cerimonia di chiusura, la fama giapponese di Marco Granata e i suoi ermellini e la proclamazione della Medaglia Pini, l’attesa delle Paralimpiadi con Daniele Cassioli, il bilancio finale di Gianluca Cedolin, baci, abbracci e ringraziamenti.
TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.
Altri episodi
Con gli sci, il fucile e i ferri da maglia
Il senso dei biatleti per la lana e il dibattito sul destino degli impianti olimpici invernali
Un’improvvisa voglia di banane e Gipsy Kings
Il ritorno di Hans Zimmer a Milano e consigli su come vestirsi per andare a vedere il curling
C’erano Madonna, Snoop Dogg e un fondista libanese
Giornalisti seppelliti da una risata in una scorpacciata di Spiegato Male
A cuccia, Nazgul!
Invasioni di pista pelose e genitori plurimedagliati