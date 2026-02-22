Tina ha fatto, adesso tocca a Milo

Nell’ultima puntata di TieniMi Cortina: ancora uno spiegato male, l’ombra di Gabry Ponte sul finale ma anche la musica di Vittorio Cosma e i costumi di Stefano Ciammitti nella cerimonia di chiusura, la fama giapponese di Marco Granata e i suoi ermellini e la proclamazione della Medaglia Pini, l’attesa delle Paralimpiadi con Daniele Cassioli, il bilancio finale di Gianluca Cedolin, baci, abbracci e ringraziamenti.

TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.