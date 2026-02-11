NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Leggerezza, preservativi e pentole a pressione

Lasciarsi andare alle Olimpiadi invernali, tra esultanze spaccone, dating app e curling bisiacco

di Matteo Bordone
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Nella puntata di oggi di TieniMi Cortina: le scuse di chi è abituato a vincere, quando perde, Matteo Caccia cronista di short track, l’esultanza di Pietro Sighel e l’intervista allo scopritore di Arianna Fontana, Stelio Conti, la provincia in cui si gioca a curling con le pentole a pressione, il solitario discesista beninese e l’inno del suo paese, le app di dating al Villaggio Olimpico con Viola Stefanello e l’Almanacco con Alberto Chiumento, che si aggira per Milano a caccia di stelle della NHL.

TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.

Altri episodi

Gobbe? Quali gobbe!?

Gobbe? Quali gobbe!?

L'Italia torna all'oro mentre Stefano Nazzi affronta il mistero dello sci freestyle, specialità moguls

10 feb 2026 - 30 min
I found my love in Puerto Rico

I found my love in Puerto Rico

Il lungo filo che lega Nelson Mandela, JD Vance, il concerto dell’intervallo al Super Bowl e una skeletonista della squadra di Porto Rico

9 feb 2026 - 32 min
Gente che vola sopra gli ermellini

Gente che vola sopra gli ermellini

Come se la passa l'animale vero dietro alle Mascotte e come se la passano gli atleti che gli volteggiano sopra

8 feb 2026 - 37 min
C’erano Mattarella, Pausini e parecchie caffettiere&#8230;

C’erano Mattarella, Pausini e parecchie caffettiere…

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi c'era di tutto, perfino degli abbonati in costume

7 feb 2026 - 31 min
Ghiaccio, gloria e ortopedia

Ghiaccio, gloria e ortopedia

La prima puntata di TieniMi Cortina, da Snoop Dogg a Gallarate alla tendenza degli atleti a farsi molto male

6 feb 2026 - 36 min