Leggerezza, preservativi e pentole a pressione

Nella puntata di oggi di TieniMi Cortina: le scuse di chi è abituato a vincere, quando perde, Matteo Caccia cronista di short track, l’esultanza di Pietro Sighel e l’intervista allo scopritore di Arianna Fontana, Stelio Conti, la provincia in cui si gioca a curling con le pentole a pressione, il solitario discesista beninese e l’inno del suo paese, le app di dating al Villaggio Olimpico con Viola Stefanello e l’Almanacco con Alberto Chiumento, che si aggira per Milano a caccia di stelle della NHL.

TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.