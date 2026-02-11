Leggerezza, preservativi e pentole a pressione
Lasciarsi andare alle Olimpiadi invernali, tra esultanze spaccone, dating app e curling bisiacco
Nella puntata di oggi di TieniMi Cortina: le scuse di chi è abituato a vincere, quando perde, Matteo Caccia cronista di short track, l’esultanza di Pietro Sighel e l’intervista allo scopritore di Arianna Fontana, Stelio Conti, la provincia in cui si gioca a curling con le pentole a pressione, il solitario discesista beninese e l’inno del suo paese, le app di dating al Villaggio Olimpico con Viola Stefanello e l’Almanacco con Alberto Chiumento, che si aggira per Milano a caccia di stelle della NHL.
TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.
Altri episodi
Gobbe? Quali gobbe!?
L'Italia torna all'oro mentre Stefano Nazzi affronta il mistero dello sci freestyle, specialità moguls
I found my love in Puerto Rico
Il lungo filo che lega Nelson Mandela, JD Vance, il concerto dell’intervallo al Super Bowl e una skeletonista della squadra di Porto Rico
Gente che vola sopra gli ermellini
Come se la passa l'animale vero dietro alle Mascotte e come se la passano gli atleti che gli volteggiano sopra
C’erano Mattarella, Pausini e parecchie caffettiere…
Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi c'era di tutto, perfino degli abbonati in costume