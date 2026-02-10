Gobbe? Quali gobbe!?

Nella puntata di oggi di TieniMi Cortina: medaglie libere di impigliarsi, gli scheletri nell’armadio di Matteo Rizzo e la cultura olimpica invernale del Giappone, raccontata da Flavio Parisi, lo Spiegato Male di Stefano Nazzi sullo sci freestyle, specialità moguls, e l’intervista all’ex azzurro Walter Bormolini, che in quella specialità ci ha lasciato la milza, un nuovo scontro nella Medaglia Pini e l’Almanacco olimpico con Riccardo Trabattoni.

TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.