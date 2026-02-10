NewsletterPodcast
Gobbe? Quali gobbe!?

L'Italia torna all'oro mentre Stefano Nazzi affronta il mistero dello sci freestyle, specialità moguls

di Matteo Bordone
Nella puntata di oggi di TieniMi Cortina: medaglie libere di impigliarsi, gli scheletri nell’armadio di Matteo Rizzo e la cultura olimpica invernale del Giappone, raccontata da Flavio Parisi, lo Spiegato Male di Stefano Nazzi sullo sci freestyle, specialità moguls, e l’intervista all’ex azzurro Walter Bormolini, che in quella specialità ci ha lasciato la milza, un nuovo scontro nella Medaglia Pini e l’Almanacco olimpico con Riccardo Trabattoni.

TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.

Altri episodi

I found my love in Puerto Rico

Il lungo filo che lega Nelson Mandela, JD Vance, il concerto dell’intervallo al Super Bowl e una skeletonista della squadra di Porto Rico

9 feb 2026 - 32 min
Gente che vola sopra gli ermellini

Come se la passa l'animale vero dietro alle Mascotte e come se la passano gli atleti che gli volteggiano sopra

8 feb 2026 - 37 min
C’erano Mattarella, Pausini e parecchie caffettiere…

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi c'era di tutto, perfino degli abbonati in costume

7 feb 2026 - 31 min
Ghiaccio, gloria e ortopedia

La prima puntata di TieniMi Cortina, da Snoop Dogg a Gallarate alla tendenza degli atleti a farsi molto male

6 feb 2026 - 36 min
Un podcast sulle Olimpiadi, dal 6 febbraio

Il podcast di Matteo Bordone sulle Olimpiadi di Milano Cortina: tutti i giorni dal 6 al 22 febbraio, intorno alle 18

30 gen 2026 - 1 min