C’erano Mattarella, Pausini e parecchie caffettiere…

In questa puntata di TieniMi Cortina: la cerimonia d’apertura si prende i suoi spazi, con il nostro agente a San Siro Gianluca Cedolin, lo sguardo su abiti e costumi di Arianna Cavallo, abbonati scenografici e telecronache invadenti, il meteorologo del CNR Giulio Betti ci parla delle Olimpiadi invernali ai tempi del riscaldamento globale e l’abbonata Francesca Martinelli si allena con le campionesse di pattinaggio, ma soprattutto: prime medaglie!