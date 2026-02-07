NewsletterPodcast
C’erano Mattarella, Pausini e parecchie caffettiere…

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi c'era di tutto, perfino degli abbonati in costume

di Matteo Bordone
In questa puntata di TieniMi Cortina: la cerimonia d’apertura si prende i suoi spazi, con il nostro agente a San Siro Gianluca Cedolin, lo sguardo su abiti e costumi di Arianna Cavallo, abbonati scenografici e telecronache invadenti, il meteorologo del CNR Giulio Betti ci parla delle Olimpiadi invernali ai tempi del riscaldamento globale e l’abbonata Francesca Martinelli si allena con le campionesse di pattinaggio, ma soprattutto: prime medaglie!

Altri episodi

Ghiaccio, gloria e ortopedia

Ghiaccio, gloria e ortopedia

La prima puntata di TieniMi Cortina, da Snoop Dogg a Gallarate alla tendenza degli atleti a farsi molto male

6 feb 2026 - 36 min
Un podcast sulle Olimpiadi, dal 6 febbraio

Un podcast sulle Olimpiadi, dal 6 febbraio

Il podcast di Matteo Bordone sulle Olimpiadi di Milano Cortina: tutti i giorni dal 6 al 22 febbraio, intorno alle 18

30 gen 2026 - 1 min