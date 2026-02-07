C’erano Mattarella, Pausini e parecchie caffettiere…
Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi c'era di tutto, perfino degli abbonati in costume
00:00:00
00:00:00
00:00:00
In questa puntata di TieniMi Cortina: la cerimonia d’apertura si prende i suoi spazi, con il nostro agente a San Siro Gianluca Cedolin, lo sguardo su abiti e costumi di Arianna Cavallo, abbonati scenografici e telecronache invadenti, il meteorologo del CNR Giulio Betti ci parla delle Olimpiadi invernali ai tempi del riscaldamento globale e l’abbonata Francesca Martinelli si allena con le campionesse di pattinaggio, ma soprattutto: prime medaglie!
Altri episodi
Ghiaccio, gloria e ortopedia
La prima puntata di TieniMi Cortina, da Snoop Dogg a Gallarate alla tendenza degli atleti a farsi molto male
6 feb 2026 - 36 min