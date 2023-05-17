I kamikaze non sono stati quello che credete (con Flavio Parisi)
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Altri episodi
Le bodycam di un documentario e quelle in arrivo in Italia (con Valeria Verdolini)
23 ott 2025 - 14 min
Giovani, rock e contemporanei, i Geese sembrano impossibili
22 ott 2025 - 14 min
I social network continuano a morire, e forse va bene così
21 ott 2025 - 12 min
La rivincita democratica delle rane
20 ott 2025 - 13 min
Comincia il “riguardone” di 007: Licenza di uccidere
17 ott 2025 - 13 min