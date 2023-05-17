NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Tecniche avveniristiche di ottimizzazione della cacca

di Matteo Bordone
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Introducing Dekoda by Kohler Health

 

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Bugonia

Bugonia

27 ott 2025 - 13 min
I kamikaze non sono stati quello che credete (con Flavio Parisi)

I kamikaze non sono stati quello che credete (con Flavio Parisi)

24 ott 2025 - 18 min
Le bodycam di un documentario e quelle in arrivo in Italia (con Valeria Verdolini)

Le bodycam di un documentario e quelle in arrivo in Italia (con Valeria Verdolini)

23 ott 2025 - 14 min
Giovani, rock e contemporanei, i Geese sembrano impossibili

Giovani, rock e contemporanei, i Geese sembrano impossibili

22 ott 2025 - 14 min
I social network continuano a morire, e forse va bene così

I social network continuano a morire, e forse va bene così

21 ott 2025 - 12 min