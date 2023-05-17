NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Come i Led Zeppelin diventarono i Led Zeppelin e David Bowie una caldaia

di Matteo Bordone
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

David Lynch Compound

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Charlie Kirk: martire, vittima o se l’è cercata?

Charlie Kirk: martire, vittima o se l’è cercata?

18 set 2025 - 15 min
Due dischi eredi di Prince appena usciti

Due dischi eredi di Prince appena usciti

17 set 2025 - 15 min
Mountainhead, il primo film dell’autore di Succession

Mountainhead, il primo film dell’autore di Succession

16 set 2025 - 11 min
In vacanza le notizie fanno più paura, e nemmeno dei fiori ci si può fidare

In vacanza le notizie fanno più paura, e nemmeno dei fiori ci si può fidare

15 set 2025 - 13 min
Lo Squalo compie 50 anni e torna in sala

Lo Squalo compie 50 anni e torna in sala

29 ago 2025 - 14 min