Come i Led Zeppelin diventarono i Led Zeppelin e David Bowie una caldaia
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Charlie Kirk: martire, vittima o se l’è cercata?
18 set 2025 - 15 min
Due dischi eredi di Prince appena usciti
17 set 2025 - 15 min
Mountainhead, il primo film dell’autore di Succession
16 set 2025 - 11 min
In vacanza le notizie fanno più paura, e nemmeno dei fiori ci si può fidare
15 set 2025 - 13 min
Lo Squalo compie 50 anni e torna in sala
29 ago 2025 - 14 min