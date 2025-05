Il senso della morte, il senso della vita

L’ultima puntata di Sigmund chiude un cerchio, perché se è vero che partendo dalle vostre email abbiamo potuto parlare di tutte le sfaccettature del vivere e sentire umano, l’argomento della morte non poteva restare al di fuori delle nostre puntate. Abbiamo invitato il dottor Paolo Veronesi che si occupa di argomenti come il lutto, la perdita, il suicidio e l’eutanasia da molti anni e abbiamo letto le vostre storie che raccontano sentimenti come l’angoscia, il senso di colpa, la fatica dell’accettazione, ma anche ciò che è sacro, trascendente, cosa sia la fede e cosa la speranza. È stata una puntata importante e commovente, in cui troverete molti consigli di lettura, molte considerazioni filosofiche e una poesia di Konstantinos Kavafis che è la conclusione perfetta di questo progetto. Vi ringraziamo per la partecipazione più che calorosa che ci avete dimostrato di settimana in settimana, le puntate restano disponibili sull’app del Post e noi, come sempre, continuiamo a pensarci su.