Un trailer, e il resto dal 16 dicembre: dal lunedì al venerdì, per tutto l’inverno

Il podcast Orazio si chiama come Orazio il personaggio di Shakespeare, e come il personaggio di Shakespeare sarà un podcast che andrà in giro a cercare storie da raccontare, e da mettere insieme per guardare alle notizie di ogni giorno con una prospettiva diversa. O con tre prospettive diverse. Dipenderà dai giorni. Sarà un podcast che proverà a mettere in relazione cose lontane nello spazio o nel tempo, per provare a farci capire qualcosa di più delle cose che sentiamo e leggiamo ogni giorno, e di cui spesso ci dimentichiamo il giorno dopo.