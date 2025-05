Ep 99 – Ritornare, andare avanti

Jannik Sinner rientra dalla porta principale nel mondo a cui ha dovuto rinunciare per tre mesi. «Sono felice. Ho fatto un gran lavoro in palestra e in campo. Qui a Roma parto con aspettative basse: l’obiettivo è Parigi».

E poi la storia di un inviato di Le Monde che torna a Parigi dopo 8 anni a Roma e quella di un figlio che accompagna il padre in Vietnam dove aveva combattuto la guerra.

Jannik Sinner in conferenza stampa agli Internazionali di Roma: «Sono stato in famiglia e con gli amici, non ho una relazione. Sono felice di giocare»

Quando sono tornato a Parigi ho capito a cosa deve la sua reputazione

Non riusciva ad ammettere di essere rimasto ferito