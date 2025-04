Ep 88 – Per legge e per lettera

Martedì il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la cosiddetta “legge Morandi”, com’è stata soprannominata la legge che riconosce benefici alle vittime dei crolli di infrastrutture stradali. Nel promulgarla, però, Mattarella ha inviato una lettera ai presidenti di Camera e Senato e alla presidente del Consiglio, segnalando alcuni passaggi della legge «che non appaiono in linea con principi e norme della Costituzione».

E poi la lettera di Clementine Churchill al marito Winston per comunicargli che non era più gentile come un tempo e il racconto di un padre che osserva il figlio intraprendere la battaglia per la legalizzazione del matrimonio per le coppie omosessuali.

Le molte e dure obiezioni di Mattarella alla “legge Morandi”

L’arte delle lettere. 125 corrispondenze indimenticabili

Un padre, un figlio e un’occasione per combattere