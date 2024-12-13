Ep 7 – Cofanetto Orazio: Come guarire

Una neurologa che racconta il momento in cui ha avuto un ictus, un’autrice che aspetta gli esiti di un esame medico e una donna che parte per un lungo cammino nel tentativo di guarire da una forma depressiva.

Ep 47 – My stroke of insight

Ep 114 – Il tempo dell’attesa

Ep 118 – Guida alla guarigione per escursionisti