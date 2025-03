Ep 65 – Dopo il terremoto

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha confermato che il terremoto nell’area dei Campi Flegrei è stato causato da un sollevamento brusco della terra. C’è stato all’1:30 della notte tra mercoledì e giovedì 13 marzo. Poi la storia di un uomo che racconta ai propri figli di un terremoto di 10 anni prima e la storia dei vulcanologi Katia e Maurice Krafft

Per gli abitanti di Pozzuoli questo terremoto è stato diverso

Darei qualsiasi cosa per tenere di nuovo le loro mani

Una passione bruciante

Dentro l’inferno

Fire of Love

Le musiche della puntata di oggi

Your Hand in Mine · Explosions in the Sky

La femme d’argent · Air