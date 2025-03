Ep 59 – Ha abbandonato il gruppo

Nel registro elettronico, strumento di comunicazione che mette in relazione la scuola italiana con le famiglie degli studenti, da qualche tempo sono comparse varie sezioni commerciali, accessibili sia dall’area genitori che da quella in uso dagli studenti e poi la storia di una chat di genitori e quella di una scuola in mezzo al nulla australiano da dove una figlia scrive lettere ai genitori.

Giochi online, pubblicità, denaro in prestito: il registro scolastico elettronico diventa un mercato

Mamma è uscita dal gruppo

Cosa abbiamo guadagnato (e perso) quando nostra figlia ha staccato la spina per un anno scolastico

Timbertop School