Ep 5 – Cofanetto Orazio: Cielo, mio marito
La voce di un annuncio in una stazione della metropolitana londinese che consola una vedova, una moglie che salva il marito su un vulcano attivo e la donna che nascose per anni il suo amante in soffitta.
Ep 58 – Mind the gap
Ep 118 – Ho salvato mio marito da un vulcano durante la nostra luna di miele
