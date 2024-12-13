NewsletterPodcast
Ep 5 – Cofanetto Orazio: Cielo, mio marito

di Matteo Caccia
La voce di un annuncio in una stazione della metropolitana londinese che consola una vedova, una moglie che salva il marito su un vulcano attivo e la donna che nascose per anni il suo amante in soffitta.

Ep 58 – Mind the gap

Ep 118 – Ho salvato mio marito da un vulcano durante la nostra luna di miele

Ep 29 – La donna che nascose l’amante in soffitta

Ep 4 &#8211; Cofanetto Orazio: Arrivederci amore ciao

Ep 4 – Cofanetto Orazio: Arrivederci amore ciao

7 ago 2025 - 22 min
Ep 3 &#8211; Cofanetto Orazio: A lezione

Ep 3 – Cofanetto Orazio: A lezione

6 ago 2025 - 21 min
Ep 2 &#8211; Cofanetto Orazio: Grandi traversate

Ep 2 – Cofanetto Orazio: Grandi traversate

5 ago 2025 - 20 min
Ep 1 &#8211; Cofanetto Orazio: Non tutto ma molto su mia madre

Ep 1 – Cofanetto Orazio: Non tutto ma molto su mia madre

4 ago 2025 - 17 min
Ep 131 &#8211; Buon viaggio

Ep 131 – Buon viaggio

20 giu 2025 - 21 min