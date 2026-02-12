Ep 233 – Un luogo inospitale
Martedì il governo ha approvato un disegno di legge sull’immigrazione. Il testo non è ancora disponibile, ma le anticipazioni confermano che contiene vari provvedimenti restrittivi sull’accoglienza.
Il governo ha approvato un disegno di legge che limita l’accoglienza dei migranti
Lavorare con i rifugiati come medico volontario mi ha fatto apprezzare la mia buona sorte
