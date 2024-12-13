Ep 192 – Ritirarsi a vita privata
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Il maxi emendamento alla manovra presentato dal governo contiene una stretta sulla previdenza: allunga i tempi per andare in pensione anticipata e svaluta il riscatto della laurea.
Poi due storie di ritirate: una persona in pensione dalla Rai che osserva il palazzo di corso Sempione, da sempre sede della Rai milanese, e il racconto dell’incontro tra un’impiegata di un’agenzia letteraria e J.D. Salinger.
La nuova mazzata sulle pensioni: l’età sale, penalizzato chi esce prima
Bruciare la salvia. I settant’anni
