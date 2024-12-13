NewsletterPodcast
Ep 189 – Giovani per sempre

di Matteo Caccia
L’Italia vanta la più alta speranza di vita alla nascita nell’ Unione Europea insieme alla Svezia, pari a 84,1 anni e in piena ripresa dopo il Covid.
Quindi storie di lunghe vite piene di vita, quella di un uomo che si innamora in tarda età e quella di una anziana signora sudafricana che attraversa l’Africa con la sua auto per raggiungere il Regno Unito e prendere un tè con la regina.

Sanita’: Ocse, Italia top in Ue per longevita’ ma pesano squilibri e gap tra regioni

L’ultimo amore di mio padre

Dall’Africa al tè con la regina

Le musiche di oggi

Tabhair dom do Lámh · Chris Thile · Brad Mehldau

Azawade · The Touré-Raichel Collective

