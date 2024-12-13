Ep 189 – Giovani per sempre
00:00:00
00:00:00
00:00:00
L’Italia vanta la più alta speranza di vita alla nascita nell’ Unione Europea insieme alla Svezia, pari a 84,1 anni e in piena ripresa dopo il Covid.
Quindi storie di lunghe vite piene di vita, quella di un uomo che si innamora in tarda età e quella di una anziana signora sudafricana che attraversa l’Africa con la sua auto per raggiungere il Regno Unito e prendere un tè con la regina.
Sanita’: Ocse, Italia top in Ue per longevita’ ma pesano squilibri e gap tra regioni
Dall’Africa al tè con la regina
—
Le musiche di oggi
Tabhair dom do Lámh · Chris Thile · Brad Mehldau
Altri episodi
Ep 188 – Fuori dalla bolla
11 dic 2025 - 13 min
Ep 187 – Chi trova un amico trova un aiuto
10 dic 2025 - 16 min
Ep 186 – Un premio che parla di me
9 dic 2025 - 14 min
Ep 185 – Non ero sicura di sapere chi fossi
5 dic 2025 - 20 min
Ep 184 – Al volante
4 dic 2025 - 12 min