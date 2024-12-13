NewsletterPodcast
Ep 186 – Un premio che parla di me

di Matteo Caccia
Al teatro Dal Verme di Milano si è tenuta domenica 7 dicembre la cerimonia di consegna degli Ambrogini d’oro, la massima onorificenza concessa dal comune a chi ha dato lustro alla città.
E quindi storie di premi e premiati: l’uomo che è stato nominato “campione del mondo di far niente” in una gara istituita da un’artista coreana, e la storia con cui This American Life nel 2020 ha vinto il premio Pulitzer.

Ambrogini D’Oro 2025, a Milano la cerimonia di premiazione dei vincitori

Sono il campione del mondo di “Far niente”

Prendere la strada più lunga per tornare a casa

