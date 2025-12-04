Ep 184 – Al volante

Dal 2026 chi resterà imbottigliato in autostrada per colpa dei cantieri o di un blocco del traffico potrà ottenere un rimborso. Al centro della questione c’è un principio che il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo, riassume così: il pedaggio “pay per use” – ovvero paghi ciò che usi – deve essere equo e proporzionato al servizio di cui effettivamente si usufruisce.

Cantieri e traffico in autostrada, ecco come funzioneranno i rimborsi per i ritardi. Via nel 2026

