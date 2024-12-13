Ep 182 – Ciò che sembro e ciò che sono
In riferimento ai sabotaggi e agli attacchi informatici ricondotti direttamente o indirettamente alla Russia Cavo Dragone, presidente del comitato militare della NATO, in un’intervista al Financial Times ha detto: «Stiamo pensando alla possibilità di essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi».
E poi storie di chi prova a mostrarsi per quello che non è, una sociologa che racconta di quando «ha finto finché non è diventata quello che voleva», un racconto di David Sedaris sull’amore duraturo, e uno di Elena Ferrante sul diventare uguale ai propri genitori.
La NATO sta valutando di rispondere alle provocazioni russe, dice il suo capo militare
