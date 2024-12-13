NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 182 – Ciò che sembro e ciò che sono

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

In riferimento ai sabotaggi e agli attacchi informatici ricondotti direttamente o indirettamente alla Russia Cavo Dragone, presidente del comitato militare della NATO, in un’intervista al Financial Times ha detto: «Stiamo pensando alla possibilità di essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi».
E poi storie di chi prova a mostrarsi per quello che non è, una sociologa che racconta di quando «ha finto finché non è diventata quello che voleva», un racconto di David Sedaris sull’amore duraturo, e uno di Elena Ferrante sul diventare uguale ai propri genitori.

La NATO sta valutando di rispondere alle provocazioni russe, dice il suo capo militare

Fake it till you make it

La bugia che ci lega

Una mattina mi guardai allo specchio e riconobbi mia madre

Altri episodi

Ep 181 &#8211; Quella volta che sono stato a Sanremo

Ep 181 – Quella volta che sono stato a Sanremo

1 dic 2025 - 16 min
Ep 180 &#8211; La guerra dei ciliegi

Ep 180 – La guerra dei ciliegi

27 nov 2025 - 16 min
Ep 179 &#8211; Volere troppo e ottenerlo

Ep 179 – Volere troppo e ottenerlo

26 nov 2025 - 15 min
Ep 178 &#8211; Potremmo vincere o perdere. Non importa, finché siamo insieme

Ep 178 – Potremmo vincere o perdere. Non importa, finché siamo insieme

25 nov 2025 - 12 min
Ep 177 &#8211; Nel freddo

Ep 177 – Nel freddo

24 nov 2025 - 16 min