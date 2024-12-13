Ep 181 – Quella volta che sono stato a Sanremo

Il Festival si terrà da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026 e gli artisti in gara saranno: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta & Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock, Patty Pravo, LDA e AKA 7even.

Oggi storie che arrivano dal Festival della canzone italiana: un giovane sanremese che si ritrova a suonare sul palco del Festival e un elzeviro scritto da Dino Buzzati per il Corriere della sera.

I 30 cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026

Quella volta che sono finito a suonare ‘per caso’ al Festival di Sanremo

Dino Buzzati e il Festival di Sanremo, «una delle punte massime in cui si esprime ogni anno lo spirito genuino dell’Italia»