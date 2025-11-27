NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep 180 – La guerra dei ciliegi

di Matteo Caccia
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

A Como, per evitare che dei ciliegi vengano abbattuti, ogni mattina alcuni residenti scendono in strada, facendo arrabbiare il sindaco.
E poi storie di piante e giardini: un’esperienza di guerrilla gardening, e due racconti di Paolo Pejrone, il giardiniere paziente.

A Como si litiga per dei ciliegi

Il guerrilla gardening mi ha riportato alle mie radici – e al Chelsea Flower Show

La pazienza del giardiniere di Paolo Pejrone

Altri episodi

Ep 179 &#8211; Volere troppo e ottenerlo

Ep 179 – Volere troppo e ottenerlo

26 nov 2025 - 15 min
Ep 178 &#8211; Potremmo vincere o perdere. Non importa, finché siamo insieme

Ep 178 – Potremmo vincere o perdere. Non importa, finché siamo insieme

25 nov 2025 - 12 min
Ep 177 &#8211; Nel freddo

Ep 177 – Nel freddo

24 nov 2025 - 16 min
Ep 176 &#8211; Il gioco della spia

Ep 176 – Il gioco della spia

21 nov 2025 - 14 min
Ep 175 &#8211; Quel che resta dopo la fine

Ep 175 – Quel che resta dopo la fine

20 nov 2025 - 13 min