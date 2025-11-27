Ep 180 – La guerra dei ciliegi
A Como, per evitare che dei ciliegi vengano abbattuti, ogni mattina alcuni residenti scendono in strada, facendo arrabbiare il sindaco.
E poi storie di piante e giardini: un’esperienza di guerrilla gardening, e due racconti di Paolo Pejrone, il giardiniere paziente.
A Como si litiga per dei ciliegi
Il guerrilla gardening mi ha riportato alle mie radici – e al Chelsea Flower Show
