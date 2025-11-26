NewsletterPodcast
Ep 179 – Volere troppo e ottenerlo

di Matteo Caccia
Dopo alcuni giorni di negoziati piuttosto frenetici, lunedì Stati Uniti e Ucraina hanno fatto grosse modifiche al piano per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina che era stato presentato la scorsa settimana su input della Russia.
E poi storie di trattative: un negoziatore dell’Fbi che risponde a un telefono dedicato a persone con tendenze suicide e una coppia che vuole stare insieme senza vivere insieme.

Il piano per l’Ucraina è stato riscritto, ma è ancora da discutere

Volere troppo e ottenerlo. Le nuove regole della negoziazione

Stare insieme vivendo separati (in un duplex)

